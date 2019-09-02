Екатерина Канева и Татьяна Радомская, сотрудники Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ)

Минерал в голубом

Новый минерал открыли иркутские ученые. Руководитель лаборатории Екатерина Канева и научный сотрудник Татьяна Радомская обнаружили таинственные, ранее не встречавшиеся голубые вкрапления в месторождении полудрагоценного камня чароита на границе Приангарья и Якутии. «Открытие нового минерала — явление не редкое,— скромно объясняет кандидат геолого-минералогических наук Канева. Но признает: — Сейчас ученые находят в основном редчайшие минералы, они либо встречаются в одном-двух местах на Земле, либо образуются в микроскопических количествах, и обнаружить их можно только с помощью высокоточного оборудования». Сибирскую находку подвергли тщательному анализу и выяснили: это карлтонит, который когда-то добывали лишь в одном месте в Канаде. Но если в канадском карлтоните преобладала группа ОН, то в иркутском — фтор. Потому и с названием долго не мудрствовали — фторкарлтонит как новый минерал уже признала комиссия Международной минералогической ассоциации. Авторы открытия уверены: если их уникальный «камешек» вывести на рынок, то украшения из него будут пользоваться большим спросом и стоить очень дорого. Правда, пока единственный образец фторкарлтонита, которым можно свободно полюбоваться, Екатерина и Татьяна хранят в Минералогическом музее своего вуза. За такой редкостью нужен глаз да глаз.

Наталья Радулова