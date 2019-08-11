На острове Гран-Канария из-за пожаров эвакуировали более тысячи человек

Более тысячи человек были эвакуированы из муниципалитетов Артенара, Техеда и Гальдар острова Гран-Канария из-за сильного лесного пожара, пишет испанская газета El Pais. Возгорание возникло в горах в провинции Лас Пальмас, к вечеру воскресенья, 11 августа, площадь, затронутая огнем, превысила тысячу га.

Как предполагают власти, причиной пожара стал человеческий фактор: 55-летний местный житель воспользовался сварочным аппаратом, пренебрегая техникой безопасности. Из-за сухой погоды огонь мгновенно распространился по лесу. Мужчина задержан полицией.

Пожар тушат более 200 военнослужащих. Europapress отмечает, что ситуация может ухудшиться из-за сильного ветра, порывы которого, по прогнозам, могут достигать 40 и 70 км/час.

В Ростуризме уже заявили, что российские туристы при пожаре не пострадали. «К нам не поступала информация о том, что в ходе пожаров на острове Гран-Канария пострадал кто-то из российских туристов. Мы продолжаем следить за ситуацией»,— приводит сообщение ведомства «РИА Новости».

О страховании лесного фонда за рубежом читайте в публикации “Ъ” «Тушению пожаров подыскивают плательщиков».