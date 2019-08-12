Футбол
Чемпионат Англии
Первый тур. «Ливерпуль»—«Норвич» 4:1 (Хэнли, 7 (автогол); Салах, 19; Ван Дейк, 28; Ориги, 42 — Пукки, 64). «Вест-Хэм»—«Манчестер Сити» 0:5 (Жезус, 25; Стерлинг, 51, 75, 90+1; Агуэро, 86 (пен.)). «Тоттенхем»—«Астон Вилла» 3:1 (Н'Домбеле Альваро, 73; Кейн, 86, 90). «Ньюкасл»—«Арсенал» 0:1 (Обамеянг, 58). «Манчестер Юнайтед»—«Челси» 4:0 (Рашфорд, 18 (пен.), 67; Марсьяль, 65; Джеймс, 81).
Теннис
Турнир ATP категории Masters 1000 в Монреале (Канада). Призовой фонд — $5,7 млн
1/2 финала. Рафаэль Надаль (Испания, 1)—Гаэль Монфис (Франция, 16) отказ. Даниил Медведев (Россия, 8)—Карен Хачанов (Россия, 6) 6:1, 7:6 (8:6).
Турнир WTA категории Premier 5 в Торонто (Канада). Призовой фонд — $2,8 млн
1/2 финала. Бьянка Андрееску (Румыния)—София Кенин (США) 6:4, 7:6 (7:5). Серена Уильямс (США, 8)—Мария Бузкова (Чехия) 1:6, 6:3, 6:3. Финал. Андрееску—Уильямс 3:1 отказ.
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