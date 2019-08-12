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Пятый тур

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

«Оренбург»—«Тамбов» 2:2

Фамейе, 74, 78 — Гогуа, 26; Мамтов, 68. Удаление: Чуперка («Тамбов»), 85 (2 ж. к.)

«Краснодар»—«Рубин» 1:0

Игнатьев, 17. Удаление: Намли («Краснодар»), 45+2 (2 ж. к.)

«Динамо»—«Зенит» 0:2

Дзюба, 10; Оздоев, 88. Удаление: Юсупов («Динамо»), 80 (2 ж. к.)

«Арсенал»—«Уфа» 1:0

Виктор Альварес, 28

«Локомотив»—«Урал» 4:0

Смолов, 17; Жемалетдинов, 28; Крыховяк, 76; Алексей Миранчук, 78

ЦСКА—«Сочи» 0:0

Турнирная таблица


ИВНПМО
1. «Зенит»54109:213
2. ЦСКА53114:310
3. «Краснодар»53118:410
4. «Арсенал»53118:610
5. «Локомотив»53119:410
6. «Ростов»42209:78
7. «Рубин»52123:37
8. «Урал»52128:107
9. «Ахмат»42023:56
10. «Спартак»41213:45
11. «Динамо»51223:45
12. «Тамбов»51136:74
13. «Уфа»51136:84
14. «Крылья Советов»41036:73
15. «Сочи»50230:62
16. «Оренбург»50145:101

Матч «Ахмат»—«Спартак» завершился после подписания номера в печать. Матч «Ростов»—«Крылья Советов» пройдет сегодня.

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