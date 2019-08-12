«Оренбург»—«Тамбов» 2:2
Фамейе, 74, 78 — Гогуа, 26; Мамтов, 68. Удаление: Чуперка («Тамбов»), 85 (2 ж. к.)
«Краснодар»—«Рубин» 1:0
Игнатьев, 17. Удаление: Намли («Краснодар»), 45+2 (2 ж. к.)
«Динамо»—«Зенит» 0:2
Дзюба, 10; Оздоев, 88. Удаление: Юсупов («Динамо»), 80 (2 ж. к.)
«Арсенал»—«Уфа» 1:0
Виктор Альварес, 28
«Локомотив»—«Урал» 4:0
Смолов, 17; Жемалетдинов, 28; Крыховяк, 76; Алексей Миранчук, 78
ЦСКА—«Сочи» 0:0
Турнирная таблица
Матч «Ахмат»—«Спартак» завершился после подписания номера в печать. Матч «Ростов»—«Крылья Советов» пройдет сегодня.
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