На реставрацию объектов интерьера дворцовой церкви в Царском Селе потратят 181 млн рублей

ФГБУК «Государственный музей-заповедник "Царское Село"» объявило конкурс на выполнение работ по воссозданию икон и плафона дворцовой церкви «Воскресения Христова» в Екатерининском дворце. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 181,5 млн рублей. Подвести итоги электронного аукциона планируется 30 августа, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику нужно будет разработать и согласовать с музеем эскиз плафона, отреставрировав его центральную часть в главном зале церкви. Помимо этого, необходимо проработать эскизы композиции и цветового решения 65 икон и также воссоздать их. Все работы по госконтракту должны быть завершены не позднее 10 декабря 2021 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что реставрацию интерьеров Лионского зала Екатерининского дворца было выделено 212 млн руб. Реставрационные работы там планируется выполнить до 1 декабря 2020 года.