Испарение опасного вещества на трассе в Татарстане прекратилось

Испарение опасного вещества тригонокса из автоцистерны на федеральной трассе М-7 «Волга» в Татарстане прекратилось, возобновлено движение из Набережных Челнов в сторону Москвы, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС России. «По состоянию на 15:00 мск испарение прекратилось, проводится обвалование песком»,— сказал собеседник агентства.
Тригонокс представляет собой бесцветную жидкость, способную перегоняться при атмосферном давлении. От сильного трения и удара способен взрываться. Сравнительно устойчив при хранении.
При воздействии на кожу вызывает дерматиты, трудно поддающиеся лечению. При попадании в организм действует на центральную нервную систему. Пожаровзрывоопасен.
На 829 км автодороги М-7 вблизи деревни Званка Пестречинского района остановилась автоцистерна, перевозящая тригонокс. Из-за поломки холодильной установки произошла утечка. Автоцистерна Volvo перевозила груз из Бельгии в город Стерлитамак в Башкирии.
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