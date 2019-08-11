Утечка опасного вещества из автоцистерны произошла на трассе М-7 в Татарстане

Главное управление МЧС России по Татарстану сообщило об испарении опасного вещества — тригонокса — из автоцистерны на трассе М-7 «Волга». Пострадавших или погибших, а также угрозы для населения нет, утверждает МЧС.

Сейчас организован объезд опасного участка трассы.

Тригонокс представляет собой бесцветную жидкость, способную перегоняться при атмосферном давлении. От сильного трения и удара способен взрываться. Сравнительно устойчив при хранении. При воздействии на кожу вызывает дерматиты, трудно поддающиеся лечению. При попадании в организм действует на центральную нервную систему. Пожаровзрывоопасен.

«На 829 км автодороги М-7 вблизи деревни Званка Пестречинского района остановилась автоцистерна, перевозящая тригонокс, вследствие поломки холодильной установки происходит утечка в виде испарения. Тягач отцепили от автоцистерны и перегнали на безопасное расстояние»,— сообщает МЧС. Отмечается, что автоцистерна Volvo, перевозила груз из Бельгии в город Стерлитамак в Башкирии.