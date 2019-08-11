Виктор Медведчук призвал пересмотреть условия ЗСТ с ЕС

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает необходимым пересмотр Украиной условий зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС. По его мнению, это поможет «оживить экономику», даст «возможность через создание рабочих мест» и через экономический рост «наполнить доходную часть бюджета».

«Необходимо идти именно по этому пути»,— написал господин Медведчук в Twitter.

Соглашение об ассоциации с ЕС, предусматривающее создание зоны свободной торговли сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом и миграции, было подписано 2014 году. Оно начало действовать в полную силу в 2016 году.