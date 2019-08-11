В богослужениях по случаю Курбан-байрама в Москве приняли участие около 240 тыс. человек

Руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков рассказал ТАСС, что в праздновании Курбан-байрама в столице «проходит нормально». По его словам, в богослужениях приняли участие около 240 тыс. человек.

«Богослужения проходили на шести площадках — это четыре мечети и площадки вокруг них и еще две площадки вне мечетей. Все прошло организованно, без каких-либо проблем»,— сказал господин Сучков. Он отметил, что введенные в связи с религиозным праздником «небольшие» ограничения движения машин сняты. «Сейчас все свободно»,— добавил глава департамента.

Напомним, в связи с празднованием Курбан-байрама в Москве были полностью перекрыты несколько улиц. Большинство ограничений движения действовали с ночи до 10:00–11:00. Предполагалось, что Минская улица (от Мосфильмовской ул. до Кутузовского пр-та) будет закрыта до окончания мероприятия.