За полгода в России произошло более 200 ДТП с каршеринговыми автомобилями

В первом полугодии 2019 года в России произошло 212 дорожно-транспортных происшествий с участием арендованных автомобилей (каршеринг). Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД, в основном такие ДТП были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях.

«В них погибли 10 человек, еще 277 получили травмы различной степени тяжести. Основными причинами ДТП с участием таких автомобилей являются столкновения, наезды на пешеходов и различные препятствия»,— приводит агентство информацию ведомства. Отмечается, что большая часть аварий произошла по вине водителей.

Ранее в столичной Госавтоинспекции выявили ряд проблем сервиса краткосрочной аренды автомобилей. В частности то, что автомобилями каршеринга пользуются преступники, иностранцы и несовершеннолетние подростки, не имеющие водительских прав. В ведомстве считают, что ситуация связана с неконтролируемым развитием каршеринга и сервис нужно регулировать на законодательном уровне.

Подробнее — в материале “Ъ” «Московскому каршерингу не хватает руля».