Воронежский «Факел» обеспечил «Нижнему Новгороду» волевую победу

В матче седьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) воронежский ФК «Факел» в гостевом матче уступил «Нижнему Новгороду» — 1:2. Воронежцам не помог даже быстрый гол: счет на четвертой минуте открыл полузащитник Алексей Гладышев. В конце первого тайма хозяева счет сравняли, а на 79-й минуте после результативного одиннадцатиметрового удара вышли вперед. К этому моменту главный тренер воронежцев Сергей Оборин уже выпустил на поле звездного новичка команды, воспитанника «Спартака» Павла Яковлева, но он не отметился результативными действиями.

В том же туре ФНЛ курский «Авангард» сыгран вничью со столичным «Спартаком-2» - 2:2. Хозяева вышли вперед в конце первого тайма благодаря автоголу гостей. Но на 63-й и 83-й минутах форвард москвичей Александр Руденко заставил «Авангард» начинать с центра поля. Куряне же смогли отыграться уже в добавленное время, когда полузащитник Дмитрий Каюмов на глазах 5,8 тыс. зрителей стадиона «Трудовые резервы» уверенно реализовал пенальти.

В следующем туре 14 августа «Факел» примет в Воронеже «Армавир», а «Авангард» отправится в гости к московскому «Торпедо».

О том, какие задачи стоят перед «Факелом» и «Авангардом» в текущем сезоне в ФНЛ, в материале “Ъ-Черноземье” «Клубы играют за прописку».

Андрей Цветков