«Тамбов» не удержал победу над «Оренбургом»

В матче пятого тура Российской Премьер-лиги ФК «Тамбов» в гостях сыграл вничью с «Оренбургом» — 2:2. Причем большую часть матча «Тамбов» был впереди, поведя уже на 26-й минуте, когда защитник Седрик Гогуа после углового удара точно пробил головой в угол ворот соперника. На 68-й минуте гости удвоили преимущество, благодаря сверхудачному выходу на замену полузащитника Хасана Мамтова. Он только вышел на поле, как получил проникающую передачу в штрафную соперника и неотразимо пробил прямо в правый, верхний угол.

Игру же перевернул вышедший на замену на 70-й минуте нападающий хозяев Джоэль Фамейе. Уже через четыре минуты он ударом головой сначала сократил отставание от «Тамбова», а на 78-й оформил дубль и сравнял счет. На 85-й минуте гости еще и остались в меньшинстве, поле из-за грубой игры и второго предупреждения покинул полузащитник Валерий Чуперка. Однако подопечные Александра Григоряна больше не позволили отличиться «Оренбургу» и увезли с выезда хотя бы одно очко. На трибунах стадиона «Газовик» за матчем следили 4,2 тыс. зрителей. В следующем туре 18 августа «Тамбов» встретится с «Краснодаром».

О том, какие задачи стоят перед «Тамбовом» в первом сезоне в РПЛ, в материале “Ъ-Черноземье” «Клубы играют за прописку».

Андрей Цветков