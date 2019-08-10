Правительство одобрило запрет установки кондиционеров на фасадах объектов культурного наследия

Российское правительство одобрило законопроект, в котором проговаривается запрет установки кондиционеров на фасадах объектов культурного наследия. Кабинет министров поручил внести его в Госдуму.

Законопроектом предлагается установить, что при содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России, не допускается установка внешних блоков кондиционеров, антенн, в том числе спутниковой связи, и других технических устройств или их частей на фасаде такого объекта культурного наследия в случае, если фасад относится к его предмету охраны.

«Эта норма не будет распространяться на технические устройства охраны и сигнализации»,— говорится в документе. Решение принято на заседании правительства 8 августа.