Жители Екатеринбурга поддержали акции протеста москвичей

Сегодня в Екатеринбурге в сквере на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова состоялся согласованный митинг местного штаба Навального, посвященный честным выборам в Мосгордуму. На митинге действовал пропускной режим – сотрудники полиции тщательно досматривали всех желающих принять участие в акции протеста. Задержаний и других инцидентов не было. Всего в мероприятии приняло участие порядка 200-300 человек, которые скандировали кричалки: «Отстояли сквер, отстоим Россию» и другие. На плакатах, которые с собой принесли горожане, было написано: «Сила последний аргумент тупицы», «Беспредел в Москве касается всех» и другие.