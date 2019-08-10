В Ростове-на-Дону на пикете солидарности с Москвой задержали сотрудников штаба Навального

На несанкционированном пикете солидарности с Москвой у Донской публичной библиотеки в Ростове-на-Дону сотрудники полиции задержали координатора городского штаба Навального Ксению Середкину, сотрудницу штаба Валерию Дзбоеву и нескольких участников акции. Об этом сообщает команда Навального в Ростове-на-Дону на своей странице во «Вконтакте».

«Люди не расходятся с Пушкинской, хотя к пикету не удалось довезти плакаты. Участники акции скандируют: «Допускай!». Возле библиотеки огромное количество полиции, сотрудников центра «Э» и НОД»,— говорится в сообщении.

В ГУ МВД по Ростовской области не смогли оперативно сообщить число задержанных и общее количество участников акции. В пресс-службе ведомства уточняют информацию.

Митинг в Москве проводится из-за отказа Центризбиркома зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. По данным «Белого счетчика» на 15:30, на акцию пришли 47,2 тыс. человек. Полиция заявила о 20 тыс. участниках.

В поддержку столичной акции также идут митинги в регионах. В частности, акции прошли во Владивостоке, Ижевске, Иркутске, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Оренбурге, Самаре, Томске, Хабаровске.

Подробнее о ходе митинга читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.

Дарья Голякова, Ростов-на-Дону