Перевозки пассажиров поездами «Аллегро» выросли на 13% в июле

За июль текущего года скоростными поездами «Аллегро» сообщением Санкт-Петербург – Хельсинки воспользовались 56,7 тыс. пассажиров, что на 13,3% превышает показатель аналогичного периода 2018 года. В целом за семь месяцев 2019 года поезда «Аллегро» перевезли 316,3 тыс. человек (+16,6% по сравнению с январем-июлем прошлого года), сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Всего с момента запуска международного скоростного сообщения между Петербургом и Хельсинки (с 12 декабря 2010 года) поездами «Аллегро» перевезено 3,6 млн человек.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что за первое полугодие 2019 года перевозки пассажиров поездами «Аллегро» выросли на 17%.