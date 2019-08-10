На развязке КАД с проспектом Энгельса закроют четыре съезда

Работы по замене дорожного покрытия на севере КАД ограничат движение на развязке с проспектом Энгельса (24 км внутреннего кольца, 117 км внешнего кольца). С 20:00 субботы, 10 августа, до 08:00 воскресенья, 11 августа, там поочередно будут перекрываться четыре съезда — №2, №5, №6 и №8, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В дорожном ведомстве уточнили, что речь идет о съездах с внешнего кольца КАД на проспект Энгельса (окажется перекрыт с 23:00 до 02:00), на трассу А-121 «Сортавала» (с 05:00 до 08:00), а также на внешнее кольцо КАД из Ленобласти в направлении из Приозерска (с 20:00 до 23:00) и из Петербурга с проспекта Энгельса (с 02:00 до 05:00).

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на срок до 1 октября в Петербурге из-за дорожных работ также ограничивается движение на Ушаковской развязке.