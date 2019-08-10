После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города. Ранее сообщалось, что мужчина при задержании кинул в сотрудников ведомства рюкзак и «открыл огонь из оружия». Дело возбуждено по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

В сообщении на сайте СКР сказано, что 10 августа двое сотрудников Росгвардии остановили для проверки подозреваемого, мужчина передвигался на велосипеде, который он бросил и скрылся в лесополосе. «На требования правоохранителей выйти и показать документы злоумышленник произвел несколько выстрелов из травматического пистолета. В результате один из сотрудников получил ранения. В ответ сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить табельное оружие. Подозреваемый был ранен в ногу. При досмотре у мужчины изъяли два ножа, травматический и сигнальный пистолеты»,— рассказали в ведомстве.

Сейчас подозреваемый задержан, вопрос об избрании ему меры пресечения решается.

Ранее об инциденте сообщил официальный представитель Росгвардии в Тюмени Валерий Грибакин. По его словам, во время задержания «подозрительного гражданина» сотрудник ведомства был ранен. Жизни росгвардейца ничего не угрожает. Нападавший был госпитализирован с ранением ног.