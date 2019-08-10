В Тюмени во время задержания мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии

Официальный представитель Росгвардии в Тюмени Валерий Грибакин рассказал, что во время задержания «подозрительного гражданина» сотрудник ведомства был ранен. В беседе с ТАСС господин Грибакин уточнил, что сейчас жизни росгвардейца ничего не угрожает.

«В Тюмени, двигаясь по маршруту патрулирования, экипаж группы задержания вневедомственной охраны управления Росгвардии по Тюменской области на улице Интернациональной заметил у одного из жилых домов подозрительного гражданина. При приближении сотрудников мужчина кинул в их сторону неизвестный предмет и открыл огонь из оружия»,— сообщил собеседник агентства.

Валерий Грибакин добавил, что «нападавший был задержан и обезоружен», после этого он был госпитализирован с ранением ног. «Сотрудники инженерно-технического отделения спецназа ОМОН областного управления Росгвардии обследовали брошенный злоумышленником предмет, им оказался рюкзак»,— уточнил представитель ведомства.