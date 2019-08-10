Правительство одобрило проект об отмене использования госорганами спецсчетов для платежей физлиц

Правительство одобрило законопроект, которым предлагается отменить необходимость использования органами госвласти и местного самоуправления специальных банковских счетов для приема платежей от физлиц. Информация об этом содержатся в перечне решений, принятых на заседании 8 августа.

Соответствующим законопроектом предлагается внести изменения в статьи 4 и 8 закона «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами». «В целях устранения правовой коллизии между федеральным законом … и бюджетным законодательством законопроектом предлагается отменить обязанность органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных им казенных учреждений использовать специальный банковский счет при приеме платежей физических лиц»,— говорится в пояснении к документу.

Законопроект будет внесен в Госдуму в установленном порядке