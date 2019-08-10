Участок Выборгского шоссе отремонтируют за 575 млн рублей

Подведомственное комитету по развитию транспортной инфраструктуры СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» объявило конкурс на выполнение работ по ремонту участка Выборгского шоссе от проспекта Энгельса до КАД. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 575,6 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо будет отремонтировать 197 тыс. кв. м дорожного покрытия и 3,6 тыс. кв. м тротуаров. Общая протяженность участка — 8 км. Все работы нужно завершить до 15 ноября 2020 года.

Заявки на конкурс принимаются до 29 августа, подведение его итогов запланировано на 4 сентября.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что еще один участок Выборгского шоссе за 163 млн руб. отремонтирует АО «ВАД».