«У ресторана свой особый домашний колорит»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дарья Цивина рассказывает о том, какие вкусные блюда можно попробовать в ресторане Дмитрия и Екатерины Зотовы.

Сегодня я расскажу про еще один новый итальянский ресторан — семейный проект Дмитрия и Екатерины Зотовых под названием Pizza Si, который открылся прямо по соседству с их же семейным пабом «Крылышко или ножка». С этим рестораном мне сразу было все понятно. Дмитрий Зотов — один из лучших шефов, а уж когда он открывает собственные рестораны, это не просто вкусно, а очень вкусно. В создании нового проекта к тому же активно участвовала Екатерина Зотова, и это придало ему какой-то особый, домашний и уютный колорит, который мы так ценим в пастериях и тратториях в Италии и который, к слову, крайне редко встретишь в пиццериях, неважно, где они находятся.

Римская пицца у Зотовых готовится из фирменной мучной смеси «Зотман» и дополняется самыми разными ингредиентами — от классической «Маргариты» до страчателлы, мортаделлы и даже кебаба из ягненка. Стоит пицца от 290 до 520 руб., и она по-настоящему вкусная. Кроме того, в меню есть душевнейшие тефтельки пурпетти из телятины с томатным соусом и картофельным пюре, душистые розовые креветки, жаренные с розмарином и чесноком, шелковистое ризотто с зеленым горохом, мятой и тартаром из тунца и отменный теплый салат с кальмарами, мятым картофелем и фасолью. Еще обратите внимание на супы — томатный сицилийский и куриный с фрикадельками и домашней лапшой, а на десерт — тирамису. Для семейного обеда ничего лучше и не придумаешь.