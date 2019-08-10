Лидер Ирана призвал мусульман противодействовать «сделке века» по Палестине

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что предложенная США «сделка века» по палестино-израильскому урегулированию является «преступлением не только против палестинского народа, но и против всего человечества». По его словам, Вашингтон и «его приспешники» готовят несправедливую сделку. «Мы призываем всех принять активное участие в подрыве этого хитрого заговора»,— говорится в обращении Али Хаменеи, опубликованном на его сайте.

Напомним, «сделка века» предусматривает многомиллиардные инвестиции в Палестину, которые позволят превратить ее из враждебного Израилю образования в территорию «мира и процветания». При этом о ее будущем статусе США ничего не говорят. Сами палестинцы отвергают план Вашингтона, судя по всему не предполагающий создание независимого палестинского государства.

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