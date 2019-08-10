Депутаты предложили расширить поставки российских производителей в Китай

Депутаты Госдумы предложили правительству поддержать экспансию российских сельскохозяйственных производителей на китайский рынок на фоне торговой войны Китая и США. Эта инициатива содержится в письме комиссии нижней палаты по правовому обеспечению развития организаций ОПК, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ за подписью председателя комиссии Владимира Гутенева.

В частности, депутаты предлагают:

в 2019–2021 годы увеличить с 8 млрд руб. до 12–14 млрд руб. сумму, ежегодно выделяемую на компенсацию затрат на покупку техники отечественными сельхозпроизводителями;

установить льготные тарифы российским экспортерам на транспортировку и логистику;

разработать меры поддержки экспорта в Китай (в том числе льготное целевое кредитование производителей сельхозтоваров и продовольствия).

Помимо этого, как следует из заключения комиссии Союза машиностроителей России, отечественные производители сельскохозяйственной техники готовы увеличить объемы выпускаемой продукции, если власти примут такое решение.

«Данные меры, на наш взгляд, позволят заложить российским экспортерам основу для оперативного замещения американской продукции на китайском рынке и способствовать дальнейшему укреплению экономических связей России и Китая»,— уверены депутаты.

Напомним, Китай является единственным крупным торговым партнером России, оборот с которым вырос за последние пять лет. По данным Федеральной таможенной службы, размеры взаимной торговли с девятью из топ-10 партнеров России по итогам первой половины 2019 года ниже результатов такого же периода 2014 года.

Подробности— в публикации “Ъ” «В плюсе только Китай».