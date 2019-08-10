К осени бесконтактная оплата проезда будет на всем общественном транспорте Москвы

В сентябре планируется установить систему оплаты проезда бесконтактными банковскими картами на всех транспортных средствах «Мосгортранса». Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе предприятия, система будет действовать почти на 800 автобусных, трамвайных, электробусных и троллейбусных маршрутах.

Пассажиры смогут воспользоваться услугой с помощью карт и мобильных устройств с функцией бесконтактных платежей PayPass, PayWave, Apple Pay, Google Pay и т.п. Стоимость проезда по банковской карте — 42 руб. Это на 13 руб. дешевле, чем если покупать билет у водителя.

В московском метро турникеты для бесконтактной оплаты появились уже в марте 2019-го. Помимо этого в метрополитене разрабатывают новую систему оплаты, позволяющую технически вводить «зональные билеты». Предполагается, что новые дифференцируемые тарифы для метро в зависимости от дальности поездок вводиться не будут.

Подробности — в публикации “Ъ” «К столичному метро примеряют зональную систему».