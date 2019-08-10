На МКАД затруднено движение из-за ДТП с пятью автомобилями

На 74 км внутренней стороны МКАД произошла авария с участием пяти автомобилей, сообщает пресс-служба Московского транспорта на странице в Twitter. Из-за ДТП перекрыто движение на трех полосах из пяти, заявил «РИА Новости» представитель экстренных служб.

В аварию попали две грузовые и три легковые машины. В результате пострадали четыре человека, рассказал собеседник агентства. По его словам, один из автомобилей после столкновения въехал в остановку общественного транспорта, но людей на ней не было.