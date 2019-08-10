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Госдеп США призывал власти Китая обеспечить защиту американских дипломатов

Соединенные Штаты призывали власти Китая обеспечить защиту американских дипломатических сотрудников «согласно Венской конвенции, участником которой является Китай», сообщила в Twitter руководитель пресс-службы Госдепаратмента США Морган Ортэгус. «Официальные сообщения китайских СМИ о нашем дипломате в Гонконге превратились из безответственных в опасные. Это должно прекратиться. Китайские власти прекрасно знают, что наш аккредитованный консульский персонал просто выполняет свою работу, как и дипломаты из любой другой страны»,— говорится в сообщении. Госпожа Ортэгус отметила, что иностранные дипломаты в США, включая китайских, имеют открытый доступ ко всем элементам американской политики, гражданского общества, научных кругов и бизнеса.

Речь идет об опубликованных в китайских СМИ личных данных американского дипломата, которая встречалась с лидерами гонконгской оппозиции. Также были опубликованы фотографии сотрудницы Генерального консульства США в гонконгском отеле Marriott, где состоялась встреча с лидерами гонконгской оппозиционной группы Demosisto, входящих в оргкомитет протестных акций, которые продолжаются более месяца. Митингующие требуют от Пекина прекратить вмешиваться в дела китайской автономии, расследовать действия полиции, амнистировать задержанных на массовых акциях и либерализовать процедуру выборов руководства города.

МИД Китая заявил властям США протест по поводу «вмешательства во внутренние дела страны». Ранее МИД РФ также заявил протест в связи с размещением в Twitter-аккаунте управления по консульским вопросам Госдепартамента США сообщения о несанкционированной акции в Москве 3 августа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что на одной из ближайших встреч дипломаты России и КНР обменяются взглядами на эту проблему.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Протесты включены в повестку сверхдержав».

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