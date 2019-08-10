Суд Панамы признал невиновным экс-президента Мартинелли

Верховный суд Панамы снял обвинения с бывшего президента страны Рикардо Мартинелли в политическом шпионаже, сообщает Reuters. Он был освобожден в зале суда. Согласно судебному решению, прокуроры не смогли доказать представить убедительных доказательств виновности политика. Сам бывший президент считает себя жертвой политического преследования.

Господин Мартинелли руководил Панамой с 2009 по 2014 год. На родине его обвиняли в организации слежки за 150 гражданами страны, а также в коррупции.

В 2015 году он уехал из страны, год спустя панамский судья Херонимо Мехия направил в Вашингтон запрос о его экстрадиции. Задержан он был в 2017 году, а год назад он был передан властям Панамы. Представитель Госдепа США Хизер Науэрт заявила, что именно панамский суд должен определить вину экс-президента.