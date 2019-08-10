В Сочи восстановили движение на размытом из-за оползня участке трассы

Движение транспорта по участку трассы Джубга—Сочи восстановлено, сообщает «РИА новости» со ссылкой на ФКУ «Упрдор "Черноморье"». «Первый этап работ на пострадавшем от стихии участке федеральной дороги, необходимый для открытия штатного режима движения на Обходе Сочи, завершен за 14 дней»,— сообщает дорожное управление. Рабочие восстановили подпорные стены, уложили верхний слой дороги и нанесли разметку.

На месте обрушения планируется соорудить железобетонное водозащитное сооружение подпорной стены, которое будет защищать насыпь от возможных паводков и размыва грунта.

Напомним, 25 июля в Сочи в результате ливня затопило участки дорог на нижних ярусах транспортных развязок дублера Курортного проспекта, на автодороге Джубга—Сочи, а также в тоннелях. После схода оползня в реку Псахе вода размыла подпорные стены насыпи автодороги, в результате чего произошло разрушение одной полосы моста.