ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций РТК

Банк ВТБ закрыл сделку по покупке 50% плюс одна акция в железнодорожном операторе «Рустранском» (РТК), занимающийся железнодорожной перевозкой зерна и леса.

«Вхождение в капитал ГК РТК стало очередным шагом по развитию бизнеса ВТБ на зерновом рынке. Совместно с акционерами ГК РТК мы планируем продолжить развитие активов компании по всем ключевым направлениям бизнеса»,— приводит ТАСС слова первого заместителя президента - председателя правления ВТБ Юрия Соловьева. первого зампреда ВТБ Юрия Соловьева.

Напомним, в мае стало известно, что банк ВТБ ведет переговоры о приобретении контрольного пакета ГК РТК с основателями группы Константином Засовым и Константином Синцовым. В начале апреля «Рустранском» объявил о планах выхода на IPO на Лондонской фондовой бирже. Один из организаторов торгов, «ВТБ Капитал», оценивал РТК в $1,363–1,605 млрд. Однако, как рассказывал “Ъ”, после заявления о планах выхода на рынок капитала РТК получила предложения, «которые более соответствовали ее стратегии развития», и отказалась от IPO. Таким образом, ВТБ приблизился к созданию единого зернового оператора.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «ВТБ поторгует зерном».