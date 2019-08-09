Курс доллара. Прогноз на 12—16 августа

Антон Покатович, главный аналитик После того как возмущение новостного фона, связанное с очередным витком торгового противостояния США и Китая, несколько ослабло, мы не ожидаем в недельной перспективе существенного ослабления рублевой валюты. Более того, в ближайшие дни возможно укрепление рубля относительно доллара. При этом санкционные действия со стороны США в отношении РФ пока прошли безболезненно, риска существенного роста распродаж российских активов на предстоящей неделе, в том числе ОФЗ, не видно.

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления Российская валюта выглядит стабильно относительно большинства высокодоходных валют. Несмотря на сохранение рисков усиления торговой войны между США и КНР, сопровождаемых давлением на сырьевые рынки, рубль находит возможности не продолжать ослабление. Рублевый госдолг уже отыграл половину недавнего роста доходностей, отражая отсутствие распродаж со стороны нерезидентов. Аукционы Минфина также свидетельствуют об отсутствии давления на рублевые активы. Природа столь стабильного поведения не до конца понятна, однако очевидно, что продолжение снижения нефтяных цен вызовет компенсирующую динамику российской валюты. Таким образом, если текущий новостной фон и уровни цен на сырьевых площадках не ухудшатся, курс доллара останется в диапазоне 65–66 руб./$.

Михаил Поддубский, главный аналитик При текущих ценах на нефть и ключевых макропоказателях рубль смотрится локально переоцененным, и, если цены на нефть останутся на текущем уровне до конца августа, можно ожидать роста курса доллара до 66–67 руб./$. В то же время в краткосрочной перспективе динамика рубля в первую очередь определяется общим риск-аппетитом на рынках. В базовом сценарии на следующей неделе ожидаем движение курса американской валюты в диапазоне 65–66 руб./$.

Максим Тимошенко, директор департамента операций на финансовых рынках Внешний фактор влияния на рубль — эскалация торговой войны между США и КНР, что чревато замедлением роста мировой экономики. Цены на сырьевые товары уже показали существенное снижение, опускаясь ниже $57 за баррель. Однако на фоне дальнейшего сокращения добычи ОПЕК котировки поднялись выше $58 за баррель, что вместе с началом налогового периода может оказать поддержку рублю и частично нивелировать глобальный уход от риска. Из негативных факторов, давящих на рубль, остаются валютные интервенции, проводимые ЦБ по бюджетному правилу, и санкционные риски со стороны США. К последним относятся не только введение второго пакета «химических» санкций, но и заморозка активов правительства Венесуэлы, что чревато санкциями против зарубежных фирм и лиц, оказывающих помощь правительству этой латиноамериканской страны.