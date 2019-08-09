В минувшем финансовом году впервые с начала 2000-х США стали крупнейшим источником импорта для Великобритании, оттеснив Германию, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление британского Министерства торговли. За год — с мая 2018-го по апрель 2019-го — объем импорта из США увеличился на 14% и достиг $78,27 млрд. Объем германского импорта за этот же период сократился на 0,1%, до $78,26 млрд.

До сих пор США были крупнейшим экспортным рынком для Великобритании. За последний год объем британского экспорта в США достиг рекордных показателей — $121,6 млрд. Министр торговли Великобритании Элизабет Трасс, на днях нанесшая визит в Вашингтон, заявила, что США — приоритетный партнер Великобритании для заключения торговых сделок после «Брексита». «Теперь, когда США стали нашим крупнейшим рынком и для экспорта, и для импорта, мы имеем прекрасную возможность заключить с ними договор о свободной торговле»,— заявила министр.

Алена Миклашевская