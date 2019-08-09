Kia Stinger получила трековую версию GT420

Kia Stinger GT420. Фото: Kia

Kia Stinger GT420. Фото: Kia

Kia Stinger GT420. Фото: Kia

Kia Stinger GT420. Фото: Kia

3,3-литровый бензиновый турбированный V6 стал мощнее. Новый блок управления двигателем, свечи NKS, воздушный фильтр K&N, спортивная выхлопная система Milltek позволили увеличить отдачу мотора с 370 до 420 л.с. 8-ступенчатая автоматическая коробка передач была перепрошита.

Kia Stinger GT420 оснастили амортизаторами Mando и пружинами Eibach, тормозами Brembo, шинами Pirelli Trofeo R на 19-дюймовых колесных дисках OZ Racing Leggera, усовершенствованным аэродинамическим обвесом и другими доработками.

Масса заднеприводной машины снизилась на 150 кг за счет отказа от внутренней отделки салона и части оборудования, был установлен каркас безопасности, спортивные сиденья с многоточечными ремнями безопасности и встроенная система пожаротушения.

Автомобиль, построенный британским подразделением Kia совместно с немецким техническим центром Hyundai Motor Europe, сделан в единственном экземпляре и будет использоваться для промо-акций.