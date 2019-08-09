Мусульманский праздник «Курбан-Байрам» перекроет движение в Петроградском районе

В воскресенье, 11 августа, в связи с проведением в Петербурге религиозного мероприятия, посвященного мусульманскому празднику жертвоприношения «Курбан-Байрам», в Петроградском районе города, около Соборной мечети, будет ограничено движение транспорта.

В частности, как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, с 07:00 до 09:30 полностью прекращается движение по Кронверкскому проспекту — на участке от улицы Куйбышева до Кронверкской улицы, а также по Крестьянскому и Конному переулкам.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге вводятся ограничения движения по Думской улице и участку улицы Ломоносова от Садовой до набережной канала Грибоедова. По выходным и праздникам они станут полностью пешеходными.