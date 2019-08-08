Думская улица будет пешеходной по выходным и праздникам

Думская улица и участок улицы Ломоносова от Садовой улицы до набережной канала Грибоедова в Петербурге теперь будут пешеходными по выходным и праздникам. Об этом сообщили в ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения».

Соответствующие дорожные знаки уже установили. Кроме того, на указанных улицах нельзя будет парковаться в период с 22.00 до 07.00 по мск.

Добавим, что на Думской улице расположены несколько десятков баров и ночных клубов. Между посетителями заведений случались конфликты с применением оружия.