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«Зенит-2» проиграл в товарищеском матче молодежному составу «Барселоны»

На стадионе «Смена» в Петербурге состоялся товарищеский матч, в котором футболисты «Зенита-2» встретились с молодежным составом испанской «Барселоны». Игра завершилась крупной победой гостей со счетом 4:1. Единственный гол у петербуржцев на счету защитника Сергея Бугриева. У каталонцев, в свою очередь, отличились Барри, Анссумане (сделал дубль) и Нильс.

Напомним, ранее матч против «Барселоны» U19 провел юношеский состав «Зенита». Та игра завершилась со счетом 1:0 в пользу петербуржцев.

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