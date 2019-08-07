Молодежный состав «Зенита» обыграл сверстников из «Барселоны»

Молодежный состав ФК «Зенит» под руководством тренера Константина Зырянова провел товарищеский матч со сверстниками из испанской «Барселоны» U-19, возглавляемой бывшим голкипером сине-гранатовых Виктором Вальдесом. Игра состоялась на открывшемся после реконструкции стадионе «Смена» и закончилась победой петербургской команды со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече на счету нападающего «Зенита-2» Максима Бачинского, который отличился на 31-й минуте матча.

Отметим, что визит молодежной «Барселоны» в Петербург продолжается. Следующую встречу между собой дублеры двух клубов проведут в пятницу, 9 августа. Игра на стадионе «Смена» начнется в 18:00. Вход на матч свободный.