12 августа, понедельник
Войти в профиль
Стиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Фото: Aquazzura

Тонкий вопрос

Босоножки с тонкими ремешками для идеальных отпускных фотографий

от

Звезды стритстайла, модели и фэшн-блогеры этим летом сочетают платья мини, джинсовые шорты и даже купальники с ультраминималистичными босоножками. Абсолютный фурор произвели Bottega Veneta, чьи модели стали самыми желанными и вследствие ажиотажа модниц почти недоступными к покупке.


Босоножки с тонкими ремешками на аккуратном каблуке, максимально обнажающие ногу,— популярнейшая модель этим летом. Самую модную обувь сезона, которую с уверенностью можно назвать «вирусной», выдали Bottega Veneta.

За босоножками этого бренда охотятся фэшн-редакторы и блогеры по всему миру, а листы ожидания постоянно пополняются.

Новый креативный директор Дэниел Ли за свой первый год работы в итальянском модном доме сумел создать не одну, не две, а сразу три модели, которые доминировали в хрониках стритстайла (и в вашей Instagram-ленте). Поклонница минимализма модель и подруга Джейсона Стэйтема Рози Хантингтон-Уайтли носит такие босоножки, буквально не снимая. Потому что знает секрет: визуально они удлиняют ногу, не перегружают образ и делают его сдержанным, современным, роскошным. В Instagram появился даже аккаунт под названием @newbottega, посвященный эстетике Ли, который также быстро набирает популярность. «Коммерсантъ Стиль» предлагает обратить внимание на интересные модели и других брендов, которые стоит закинуть в чемодан, собираясь в отпуск, и затем оставить в ротации для светских выходов на VIP-превью выставок современного искусства теплым сентябрем.



Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Профиль пользователя