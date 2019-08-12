Тонкий вопрос

Звезды стритстайла, модели и фэшн-блогеры этим летом сочетают платья мини, джинсовые шорты и даже купальники с ультраминималистичными босоножками. Абсолютный фурор произвели Bottega Veneta, чьи модели стали самыми желанными и вследствие ажиотажа модниц почти недоступными к покупке.



Босоножки с тонкими ремешками на аккуратном каблуке, максимально обнажающие ногу,— популярнейшая модель этим летом. Самую модную обувь сезона, которую с уверенностью можно назвать «вирусной», выдали Bottega Veneta.

За босоножками этого бренда охотятся фэшн-редакторы и блогеры по всему миру, а листы ожидания постоянно пополняются.

Катя Гуссе Бриттани Ксавье

Новый креативный директор Дэниел Ли за свой первый год работы в итальянском модном доме сумел создать не одну, не две, а сразу три модели, которые доминировали в хрониках стритстайла (и в вашей Instagram-ленте). Поклонница минимализма модель и подруга Джейсона Стэйтема Рози Хантингтон-Уайтли носит такие босоножки, буквально не снимая. Потому что знает секрет: визуально они удлиняют ногу, не перегружают образ и делают его сдержанным, современным, роскошным. В Instagram появился даже аккаунт под названием @newbottega, посвященный эстетике Ли, который также быстро набирает популярность. «Коммерсантъ Стиль» предлагает обратить внимание на интересные модели и других брендов, которые стоит закинуть в чемодан, собираясь в отпуск, и затем оставить в ротации для светских выходов на VIP-превью выставок современного искусства теплым сентябрем.

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