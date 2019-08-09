«Дубинки и уголовные дела не очень помогают»

Гонки на автозаках, музыкальные фестивали и разрешенный митинг оппозиции: суббота в Москве обещает стать крайне насыщенной с точки зрения различных мероприятий. Тем временем с призывом выйти на проспект Сахарова выступили известные журналисты, блогеры и музыканты. В частности, Юрий Дудь и Леонид Парфенов через социальные сети обратились к своим подписчикам с просьбой поддержать митинг за свободу выбора и против полицейского произвола. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что власти неизбежно придется менять тактику в отношении протеста.

Протесты разбудили творческую интеллигенцию и популярных исполнителей. В частности, Юрий Дудь и Леонид Парфенов призвали своих подписчиков выйти на митинг. Пост Дудя в Facebook менее чем за сутки набрал более 26 тыс. лайков. С видеообращением в Instagram выступил также рэпер Oxxxymiron и другие исполнители. Что касается Парфенова, он, как известно, запомнился ярким выступлением на Болотной площади в декабре 2011 года. Наверное, стоит напомнить, что тогда люди выходили практически по той же причине, что и сейчас: они посчитали, что у них украли выборы.

К слову, предстоящий митинг на проспекте Сахарова станет уже пятой за месяц акцией протеста, из которых лишь одна была разрешенной. А что же власти? 10 августа обещает стать крайне насыщенным днем с точки зрения различных развлекательных мероприятий. В Парке Горького пройдут сразу три крупных, как заявляют организаторы, фестиваля. С популярными исполнителями, конкурсами и бесплатной едой. Вишенкой на торте, наверное, станут гонки автозаков в Капотне — там расположена база Управления по конвоирования ФСИН по Москве. Водители покажут навыки маневрирования в условиях города, а также знание правил дорожного движения.

Еще из обсуждаемых тем: журналист Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат на имя Марий Цветков. Так произошло потому, что корреспондент известного западного издания была задержана на акции 27 июля. Подобные извещения — привычное дело после задержаний. Но попытка призвать на службу прекрасный пол, представив его мужчиной, — это, пожалуй, впервые. Хотя, наверное, нужно уже отвыкать удивляться. Еще можно, наверное, отметить трогательную заботу московской мэрии о горожанах в условиях очередных природных аномалий. Федеральные каналы даже прерывали вещание, чтобы предупредить граждан о грядущем катаклизме. Связано ли это с митингом, вопрос, конечно, открытый. Но быть к народу внимательнее, как говорится, никогда не помешает.

Что касается политических мер, полиция предупредила организаторов, чтобы не допускали нарушений, в противном случае реакция будет жесткой. Поскольку митинг разрешенный, заметно, что головной боли у руководства города и государства меньше. Однако если число участников окажется внушительным, допустим, превысит 50 тыс. человек, неизбежно придется на это как-то реагировать. В том числе уже на федеральном уровне. Собственно, реакция уже есть: Госдума и Совет федерации решили законодательно разграничить места, где можно и нельзя будет проводить митинги. Кроме того, предлагается устроить неприятности иностранным СМИ, которые созывали народ на несанкционированный сход.

Диалог с недовольными гражданами явно не предусмотрен. Изменить этот подход может только численность, как это было сказано выше. В любом случае есть тенденция. Если продолжать не замечать, все это явно не закончится. Заметно, что дубинки и уголовные дела не очень помогают. Наоборот, протест разрастается. Вот и интеллигенция просыпается. На очереди и системные либералы — затем кончатся отпуска. Так что фактор нестабильности налицо. Гонки на автозаках — это, кончено, хорошо, но обществу нужно нечто большее.