К читателям газеты «Коммерсантъ»

Курбан-байрам

Дорогие соотечественники, россияне, единоверцы, братья и сестры! От имени Совета муфтиев России, Духовного управления мусульман Российской Федерации и Духовных управлений мусульман нашей страны поздравляю всех своих единоверцев — мусульман России, Содружества Независимых Государств со светлым праздником мусульман — Курбан-байрамом, который наступит 11 августа и продлится три дня. Курбан-байрам, праздник жертвоприношения, завершает обязательный для мусульман хадж — паломничество в Святую Мекку и олицетворяет подлинные нравственные идеалы Ислама: стремление к духовному совершенству, справедливость, милосердие, способствует сближению людей, сохранению преемственности поколений, утверждению в обществе идеалов добра, милосердия и взаимного уважения, раскрывает глубину богатейших духовных традиций Ислама, основанных на принципах гуманизма. Миллионы людей разных национальностей, социального статуса, возрастов, объединенных верой в Единого Создателя, любовью к Нему и Его посланнику, стекаются в эти дни к священной Каабе и завтра, в день великого праздника, в общей молитве обратятся к Всевышнему Создателю. Светлый праздник Курбан-байрам, напоминая о подвиге веры и доверия Всевышнему, учит неустанному нравственному совершенствованию. Курбан-байрам — это праздник, являющийся достоянием человечества, ибо несет нам милость Всевышнего Аллаха и Его повеление не проливать человеческую кровь. На пути обретения милости Господа Всевышнего необходимо беречь человеческую жизнь, укреплять силу духа и веры, стать милосердным и сострадательным, творить добро и остерегаться от зла и греха. Праздник жертвоприношения учит Вере, подкрепляемой добрыми делами и исполнением закона Единого Создателя. В этот момент мусульмане едины, нас собирает воедино вера. Мы знаем, что перед Всевышним все мы равны и являемся друг другу братьями, каждому человеку на земле заповедан Создателем строгий запрет на бессмысленные человеческие жертвы и кровопролитие. Подобно паломникам, испытавшим небывалое чувство единения, духовного родства и желание заслужить довольство Создателя, нужно объединиться перед суровыми реалиями современности, отказавшись от незначительных противоречий, вражды, ненависти и злобы. И да ниспошлет на Землю Аллах Тааля мира, милости, благоволение! С праздником вас, дорогие братья и сестры, уважаемые соотечественники, дорогие друзья, соседи, люди доброй воли и намерений!

Равиль Гайнутдин, муфтий, шейх