Apple запустила аналитический сервис для музыкантов

Apple Music объявила, что ее аналитическая платформа для музыкантов под названием Apple Music for Artists вышла из бета-версии и доступна для всех. Целью системы является предоставление музыкантам информации о том, как их музыку слушают по всему миру.

Приложение находилось в бета-версии с середины 2018 года. Среди доступных функций: информация о количестве прослушиваний и покупок песен, а также частота их прокрутки на радиостанциях. Музыкант может просмотреть основные демографические данные о своих слушателях, такие как возраст, пол и города, в которых воспроизводятся песни. Однако из-за политики конфиденциальности Apple артист не сможет перекрестно ссылаться на два набора данных, то есть нельзя, например, посмотреть, сколько людей в возрасте от 18 до 25 лет слушают один из треков музыканта в Нью-Йорке.

Apple Music for Artists доступна как на в браузере, так и в новом отдельном приложении для iPhone. Есть и новые метрики, такие как просмотры музыкальных видео, количество ежедневных слушателей (их можно классифицировать по стране, городу или песне), а также более подробная информация о плейлистах, в которые были добавлены песни артистов, и их позиции в этих плейлистах. Сервис также интегрирован с Shazam: музыканты теперь могут видеть информацию о том, где чаще всего пытаются найти песни артиста.

Евгений Федуненко