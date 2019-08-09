Водитель разбившегося под Новороссийском автобуса арестован

Приморский суд Новороссийска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении водителя автобуса, упавшего с обрыва вечером 7 августа, сообщило следственное управление СКР по Краснодарскому краю. Обвиняемый пробудет в СИЗО до 8 октября, уточнили в прокуратуре края. Как ранее сообщалось, в ДТП под Новороссийском погибли женщина и двое маленьких детей, 44 человека получили ранения и были госпитализированы.

Водитель экскурсионного автобуса, принадлежащего санаторию «Эллада», вез пассажиров из Новороссийска в Анапу. В районе поселка Верхнебаканский произошло столкновение с легковым автомобилем, автобус и иномарка перевернулись и покатились с обрыва. По предварительной версии СКР, причиной аварии стали неправильные действия водителя автобуса при выборе дистанции движения. Также следствие проверяет правомерность действий владельца транспортного средства — санатория ФНС России «Эллада».

Анна Перова, Краснодар