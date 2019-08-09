Суд Бразилии закрыл дело против футболиста Неймара по обвинению в изнасиловании

Сегодня, 9 августа, суд Бразилии закрыл дело об изнасиловании против бразильского футболиста Неймара, сославшись на недостаточность доказательств, сообщил AFP со ссылкой на представителя суда. Спортсмен отрицает вину.

«Судья приняла просьбу прокуратуры и заявила о прекращения дела»,— сообщил пресс-секретарь суда. По словам прокурора Флавии Мерлини, дело против футболиста может быть возобновлено в любое время, если появятся новые доказательства.

Напомним, бразильская модель Найджела Триндаде обратилась в полицию города Сан-Паулу, обвинив спортсмена в ее изнасиловании в парижском отеле в мае. Футболист отвергал обвинения и заявлял, что половой акт произошел по обоюдному согласию.