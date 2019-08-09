«Робот поднял со дна большой слиток золота»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает о самых крупных и необычных находках охотников за драгоценным металлом и не только.

Золото сегодня, приключения, связанные с ним, и находки. Благородный или дьявольский, металл будоражит умы кладоискателей, старателей и, конечно, грабителей со времен джентльменов удачи и даже гораздо раньше.

Один из самых крупных кладов за всю историю человечества был найден американским инженером Томми Томпсоном. Его мечтой был корабль Central America, точнее то, что находилось на борту затонувшего в 1857 году судна. Во время экспедиции, осенью 1988 года, его поиски увенчались успехом: робот, которого сконструировал Томми, поднял со дна большой слиток золота, антикварные монеты и рынду. Стоимость всего, за исключением слитка, составила $150 млн, а слиток, вес которого составлял 36 кг, был признан самым большим на земле и в скором времени был куплен за $8 млн.

В 2013 году в южной части Австралии был найден самородок, вес которого составил 5,5 кг. Эксперты оценили стоимость находки в $315 тыс. Природный «клад» был обнаружен в окрестностях города Балларат, куда после такой радостной новости нахлынула волна других золотоискателей. Видимо, это место действительно богато залежами золота — буквально за год до этого здесь же был обнаружен слиток весом 4 кг.

Но самая забавная история, на мой взгляд, произошла с американцем Тони Мароном. Безо всякого золота. Он приобрел на барахолке коробку всего за $5. Среди макулатуры внутри им были обнаружены ценные бумаги нефтяного предприятия, которое немногим позже произвело слияние с другим таким же, а небольшое время спустя объединилось еще и с Coca-Cola. Короче, бумаги подарили своему обладателю права на $130 млн. Бывают же такие чудеса…