«ЭнергосбыТ Плюс» в Удмуртии позволит потребителям платить за услуги раздельно

Филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» в Удмуртии исполнил предупреждение регионального УФАС и позволит потребителям платить за коммунальные услуги раздельно. Об этом сообщает пресс-служба компании

«Удмуртский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" внес в агентские договоры с ООО "Спецавтохозяйство", МУП г. Ижевска "Ижводоканал" дополнительный пункт, согласно которому в случае поступления оплаты с указанием назначения платежа, такой платеж учитывается в оплату только указанной коммунальной услуги»,— говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что управление УФАС по Удмуртии считает, что практика по включению в платежные документы за коммунальную услугу по электроснабжению иных видов коммунальных услуг имеет признаки нарушения федерального закона «О защите конкуренции». Тогда в пресс-службе антимонопольного органа сообщили, что к ним поступили заявления физлиц, из которых следует, что лицевой счет, указанный в платежных документах, является общим на все коммунальные услуги. При оплате только одной услуги полученная сумма распределяется между всеми, в результате чего возникает задолженность.