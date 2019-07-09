Удмуртское УФАС усмотрело нарушение конкуренции в платежках за электроэнергию, ТКО и водоснабжение

Управление УФАС по Удмуртии считает, что существующая практика по включению в платежные документы за коммунальную услугу по электроснабжению иных видов коммунальных услуг имеет признаки нарушения федерального закона «О защите конкуренции». Исполнитель коммунальной услуги по электроснабжению АО «ЭнергосбыТ Плюс» в платежных документах выставляет к оплате обслуживаемым им потребителям электроэнергии также услуги по обращению с ТКО (исполнитель — ООО «Спецавтохозяйство») и услуги по водоснабжению и водоотведению (исполнитель — МУП Ижевска «Ижводоканал»).

Как сообщили в пресс-службе антимонопольного органа, к ним поступили заявления физических лиц, из которых следует, что лицевой счет, указанный в платежных документах, является общим на все коммунальные услуги. При оплате только одной услуги полученная сумма распределяется между всеми коммунальными услугами, указанными в платежном документе пропорционально доле. Это приводит к тому, что возникает задолженность за коммунальную услугу, обязательство по оплате которой хотел исполнить потребитель. Такой способ распределения платежей потребителя обусловлен наличием агентских договоров между «ЭнергосбыТ Плюс», «Спецавтохозяйством» и «Ижводоканалом».

УФАС предупредило компании о необходимости прекращения таких действий, они должны принять меры по обеспечению возможности потребителям платить за коммунальные услуги раздельно.