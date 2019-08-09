В Выборгском районе Петербурга модернизировали 41 км теплосетей

В 2019 году ГУП «ТЭК СПб» модернизировало 41 км тепловых сетей в Выборгском районе Петербурга. Всего к модернизации в текущем году на территории района запланировано 145 км трубопроводов, сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга.

Как пояснили энергетики, именно на Выборгский район приходится 12 из 28 объектов, которые модернизируются за счет адресной инвестиционной программы городского бюджета. Из них — два центральных тепловых пункта, которые после реконструкции и полной автоматизации должны будут соответствовать современным стандартам качества предоставляемых потребителям услуг.

Всего в Выборгском районе ГУП «ТЭК СПб» обслуживает 58 энергоисточников, 48 ЦТП и 725 км трубопроводов, большую часть которых — 588 км — составляют внутриквартальные сети.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в модернизацию теплосетей Выборгского района Петербурга ГУП «ТЭК СПб» намерено инвестировать 1,8 млрд рублей.