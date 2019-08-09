Суд не отменил процедуру наблюдения в «Воронежтрубопроводстрое»

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд вернул двум юрлицам, одноименным ОАО о ООО, занимающегося возведением газо- и нефтепроводов «Воронежтрубопроводстроя» Василия Шепилова жалобы на введение наблюдения в ООО. Как сообщается в материалах дела, жалобы были поданы с нарушениями, которые не были вовремя устранены.

Напомним, Арбитражный суд Воронежской области ввел наблюдение в компании депутата облдумы Василия Шипилова в начале июня. С исковым заявлением к предприятию в ноябре 2018 года обратился банк «Российский капитал». Как следует из резолютивной части определения суда, сумма исковых требований составила 108,6 млн руб. Эти средства обеспечены залогом имущества должника, в которой по большей части входит различная техника: бульдозеры, краны, трубоукладчики, тракторы, экскаваторы, тягачи и грузовики.

В конце мая по материалам прокурорской проверки Василий Шипилов был дисквалифицирован мировым судом на год за невыплату зарплаты 400 работникам АО «Воронежтрубопроводстрой» (еще одно юрлицо, контролируемое депутатом) на сумму более 80 млн руб. Кроме того, региональное управление СКР возбудило уголовное дело по факту задержки зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

Сергей Калашников