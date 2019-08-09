Сбербанк на следующей неделе снизит ставки по ипотеке для многодетных семей

Сбербанк с 12 августа снизит процентные ставки по ипотечным кредитам для семей с двумя и более детьми до 5%, говорится в сообщении банка. Предложение действует для тех семей, у которых в период с 1 января 2018 года до 1 марта 2023 года родился второй и последующий ребенок.

«Снижение в рамках программы ''Ипотека с господдержкой для семей с детьми'' составит 1 п. п. на приобретение жилой недвижимости на первичном рынке у юридического лица как на стадии строительства, так и на готовое жилье от застройщика»,— говорится в сообщении. Отмечается, что снижение ставок было принято в рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми».

Напомним, в феврале президент Владимир Путин выступил с предложением помочь многодетным семьям с ипотекой. Законопроект инициировали представители всех фракций Госдумы и члены Совета федерации во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

О том, как Владимир Путин выступил с предложениями ввести льготы в области ипотечного кредитования, читайте в публикации “Ъ”.