Новым генеральным директором Stockmann стал Яри Латванен

Финский ритейлер Stockmann сообщил о назначении новых генерального и финансового директоров. Генеральным директором компании стал Яри Латванен, ранее он был генеральным директором шведского производителя замороженных продуктов Findus Nordic и финского производителя продуктов HKScan, в также работал в Nestle. На пост финансового директора Stockmann был назначен Пекка Вяхяхюуппя, он уже занимал эту должность в Stockmann с 2000 по 2015 год, а после этого был финансовым директором финской авиакомпании Finnair. Они оба приступят к исполнению обязанностей на новых должностях 19 августа.

В марте из Stockmann ушел предыдущий директор Лаури Вейхалайнен. В последние годы компания переживает не лучшие времена, годовой прибыли у Stockmann не было с 2013 года. В пятницу компания также представила отчетность за первое полугодие: операционный убыток составил €11,2 млн, а консолидированная выручка упала на 5,5%, до 449,5 млн.

Яна Рождественская